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Ekonomi

Ryanair'in karı düşük bilet fiyatlarının etkisiyle azaldı

Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair, düşük bilet fiyatlarının etkisiyle karının azaldığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Ryanair'in karı düşük bilet fiyatlarının etkisiyle azaldı

Berlin

Ryanair, mart ayında sona eren 2024/2025 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını internet sitesinden açıkladı.

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Buna göre, Ryanair'in geliri, Mart 2024-Mart 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 4 artarak 13,95 milyar avroya yükseldi.

Şirketin Mart 2023-Mart 2024 döneminde 1,92 milyar avro olarak gerçekleşen vergi sonrası karı, Mart 2024-Mart 2025 döneminde yüzde 16 azalışla 1,61 milyar avroya düştü.

Hava yolu şirketinin karının azalmasında düşük bilet fiyatlarının etkili olduğu belirtildi.

Ryanair, söz konusu dönemde 200,2 milyon yolcu taşıdı. Bir önceki mali yılda taşınan yolcu sayısı 183,7 milyon olmuştu.

İrlanda merkezli Ryanair, Ocak 2025'te ABD'li uçak üreticisi Boeing'deki teslimat gecikmeleri nedeniyle daha önceki 210 milyon yolcu hedefini aşağı çekmişti.

Şirket, 31 Mart 2026'ya kadar 206 milyon yolcu uçurmayı hedefliyor.

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