Dolar
17.28
Euro
18.05
Altın
1,817.20
ETH/USDT
1,171.70
BTC/USDT
21,913.00
BIST 100
2,499.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara’da Kızılcahamam Müftülüğü Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuşuyor Ankara'nın Akyurt ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara-Çankırı yolunda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti
logo
Ekonomi

Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu

Türkiye'nin 20 bölgesinde rüzgar enerjisinde toplam 850 megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 3 (YEKA RES-3) yarışması kapsamında son 10 bölgenin ihalesi tamamlandı.

Zeynep Beyza Kılıç, Gülşen Çağatay   | 14.06.2022
Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-3 yarışmasında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından açık eksiltme usulüne geçildi.

Buna göre, Çorum -Kastamonu-Sinop bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 44,9 kuruş ile Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Yarışmada, Elazığ bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 65,1 kuruş ile Kalyon Enerji Yatırımları AŞ, Karaman-Mersin bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 40,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ tarafından verildi.

Malatya bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 47 kuruşla Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ, Ordu bölgesi için en düşük teklifi ise kilovatsaat başına 54,9 kuruşla Kalen Enerji Elektrik Üretim AŞ verdi.

YEKA RES-3 yarışmasında Siirt-Şırnak-Hakkari bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 77,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ'den geldi.

Sivas bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 42,1 kuruş ile Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ, Tokat bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 52,9 kuruş ile Zero Carbon Enerji Üretim AŞ verdi.

Van bölgesi için en düşük teklifin sahibi kilovatsaat başına 69,9 kuruş ile Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ, Yozgat bölgesi için en düşük teklifin sahibi kilovatsaat başına 53 kuruş ile Eksim Enerji AŞ oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki
Uzmanlardan Van'daki depremler için "Büyük bir depremin öncüsü değil" yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında uzaya fırlatıyoruz
KKTC'de 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı' başladı

Benzer haberler

Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu

Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu