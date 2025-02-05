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Ekonomi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 11,96 trilyon rubleye çıktı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, ocakta önceki aya göre yüzde 0,67 artarak 11,96 trilyon rubleye (yaklaşık 118,8 milyar dolar) yükseldi.

Emre Gürkan Abay  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 11,96 trilyon rubleye çıktı

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,67 arttığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Şubat itibarıyla 11,96 trilyon rubleye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 5,6 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar mevcut.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

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