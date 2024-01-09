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Ekonomi

Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtaların sevkiyatı sürüyor

Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ikinci kısmının da Rusya'ya ulaştığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtaların sevkiyatı sürüyor

Moskova

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen yumurtaların 5 Ocak'ta ülkenin güneyindeki "Yarag-Kazmalyar" noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 19,3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın ülke içinde dağıtımına başlanacağı ifade edildi.

Rosselkhoznadzor'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen aynı miktarda yumurtanın ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa dikkati çekerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içinde vergisiz yumurta ithalatı yapacaklarını ifade etmişti.

Rus hükümeti, 1 Ocak'tan 1 Haziran'a kadar 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin vermişti.

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