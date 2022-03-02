Dolar
14.06
Euro
15.60
Altın
1,936.98
ETH/USDT
2,963.30
BTC/USDT
43,854.00
BIST 100
1,969.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız.
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 02.03.2022
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildi

Moskova

​​​​​​​Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa’daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank’ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG’nın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 155 bine ulaştı
Türkiye'de 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Benzer haberler

Rusya Turizm Ajansı'ndan 'Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere tur satışını durdurun' tavsiyesi

Rusya Turizm Ajansı'ndan 'Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere tur satışını durdurun' tavsiyesi

Ukrayna'dan 8 bin 50 Türk vatandaşı tahliye edildi

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu: Sberbank Europe AG, ECB'nin talimatıyla kapatıldı

Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı tedirginliği sürüyor

Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı tedirginliği sürüyor
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildi
Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak