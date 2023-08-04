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Ekonomi

Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım uygulanan yabancı şahıs ve kurumlara ait fonların dondurulmasına izin veren kararı onayladı.

Emre Gürkan Abay  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek

Moskova

Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya’nın yaptırım uyguladığı şahıs ve kurumlara ait fonlar dondurulabilecek.

Yaptırım uygulanan yabancıların sınır ötesi para transferlerinin de yasaklanmasına izin veren karar, 180 gün içerisinde yürürlüğe girecek.

Kararla, bankaların yaptırım uygulanan yurt dışındaki kurum veya şahıslara para transferleri de yasaklandı.

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