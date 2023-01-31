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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, enflasyon risklerinin 2023’te artmasını bekliyor

Rus ekonomisinin, dış etkenlere dayanıklılık gösterdiğinin belirtildiği raporda, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2 ila 3 civarında küçüldüğü tahminine yer verildi.

Emre Gürkan Abay   | 31.01.2023
Rusya Merkez Bankası, enflasyon risklerinin 2023’te artmasını bekliyor

Moskova

Rusya Merkez Bankası, bütçe açığındaki artış ve istihdam piyasasındaki gelişmeler nedeniyle 2023’e yönelik enflasyon risklerinin arttığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Eğilimlerin anlattıkları” adlı raporda, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin 2022 sonu itibarıyla toparlandığına işaret edildi.

Ekonomik faaliyetlerdeki artışın ağırlıklı olarak sanayi, tarım ve tüketici hizmetlerinde yaşandığı bilgisine yer verilen raporda, “Enflasyonist baskılar hafifledi, ancak istihdam piyasası, bütçe ve ödemeler dengesinden kaynaklanan enflasyonist riskler artıyor.” denildi.

Bu yıla yönelik risk dengelerinin enflasyon yanlısı tarafa kaydığına işaret edilen raporda, “Bütçe açığının artmasının para arzının büyümesine katkısı nedeniyle, bütçe enflasyon yanlısı bir faktör olmaya başladı. Ücretlerdeki artışın, üretkenlikteki artışı geride bırakması da enflasyonu etkiliyor. Bu eğilimin, rekor işsizlik ve istihdam piyasasında yaşanan açık nedeniyle devam etmesi bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının mevcut piyasa şartları sayesinde sınırlı etki yarattığı, lojistik konusunda yaşanacak olası gelişmeler sayesinde Rusya’nın ihracatta petrolüne uyguladığı indirim oranının azalabileceği kaydedildi.

Rus ekonomisinin, dış etkenlere dayanıklılık gösterdiğinin belirtildiği raporda, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2 ila 3 civarında küçüldüğü tahminine yer verildi.

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