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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşme yürütmediklerini söyledi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Visa ve Mastercard’ın Rusya’ya dönmek için başvuruda bulunmadığını, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler yürütmediklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşme yürütmediklerini söyledi

Moskova

Nabiullina, Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenen “Finansta Siber Güvenlik” adlı forumda konuştu.

Yaklaşık 1,5 milyon Rus yatırımcının yurt dışındaki fonlarının dondurulduğunu hatırlatan Nabiullina, “Dondurulan fonların serbest bırakılması için hükümetle birlikte çeşitli planlar yaptık. Fonların bir kısmı serbest bırakıldı.” dedi.

ABD ile Rusya arasında başlayan görüşmelerle birlikte, yaptırımların hafifleme olasılığına ilişkin konuşan Nabiullina, “Rusya Merkez Bankası bu konuda görüşme yürütmüyor ve bu konuda bilgim yok.” ifadelerini kullandı.

Nabiullina, Visa ve Mastercard’ın Rusya pazarına döneceğine yönelik çeşitli haberleri de değerlendirerek, “Bu konuda herhangi bir başvuruda bulunmadılar ve konuşmak için henüz erken.” dedi.

Visa ve Mastercard, Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki hizmetlerini durdurmuştu.

Rus bankalarının ülke içerisinde temin ettiği Visa ve Mastercard'lar ise işlem görmeye devam ediyor.

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