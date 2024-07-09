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Ekonomi

Rusya: Hindistan petrol ihracatında ana pazarımız haline geldi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Hindistan'a petrol sevkiyatını 2023'te bir önceki yıla göre iki kat artırdıklarını belirterek, "Hindistan ana pazar haline geldi. Bugün Hindistan enerjide bizim kilit ortaklarımız arasında yer alıyor." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Rusya: Hindistan petrol ihracatında ana pazarımız haline geldi

Moskova

Novak, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşmelerin ardından Rus devlet kanalı Rossiya-1'e açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Hindistan’a 2022’de 45 milyon ton petrol sevk ettiğini belirten Novak, "Geçen yıl ise 90 milyon ton sevk ederek petrol sevkiyatını iki kat artırdık. Bu aynı zamanda Hindistan’ın toplam petrol ithalatının yüzde 40’ına tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

Hindistan’ın Rus petrol sektöründe önemli yere sahip olduğuna işaret eden Novak, "Hindistan ana pazar haline geldi. Bugün Hindistan enerjide bizim kilit ortaklarımız arasında yer alıyor. 2021’de yalnız 5 milyon ton petrol sevk etmiştik. O dönemle kıyaslarsak neredeyse 20 katlık artış söz konusu." ifadesini kullandı.

Novak, bugün yaptığı açıklamada, Rus petrolünün sevkiyatına yönelik Hindistan’la uzun vadeli anlaşma üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Rusya ile Hindistan’ın ticaret hacmi özellikle enerji kaynaklarının artan payıyla geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 65 milyar dolara yükselmişti.

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