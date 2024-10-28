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Ekonomi

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ekonomimiz üçüncü çeyrekteki yavaşlamaya rağmen büyüdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yavaşlamaya rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ekonomimiz üçüncü çeyrekteki yavaşlamaya rağmen büyüdü

Moskova

Putin, başkent Moskova’da Rus hükümet yetkilileriyle ekonomideki gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Rus sanayi sektörünün bu yılın 8 ayında yüzde 4,5 büyüdüğünü anlatan Putin, ülkede işsizliğin de yüzde 2,4 ile rekor seviyede düşük seyrettiğini belirtti.

Putin, Rus ekonomisinde “zorlukların ve dengesizliklerin” de bulunduğuna işaret ederek “Bunlara özellikle ülkenin endüstri, tarım ve finans potansiyelini inşa ettiğimiz zor koşullar neden olmaktadır. Yaptırımlar, personel ve teknoloji eksikliği, lojistik gibi kendi yapısal sınırlamalarımız da var.” dedi.

Rus ekonomisinin bu yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 4,2 büyüdüğünü ifade eden Putin, “Bu yılın üçüncü çeyreğindeki yavaşlamaya rağmen, Rus ekonomisi yine de büyümeye devam ediyor. Büyümenin yıl sonunda yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi ve küresel ortalamanın üzerine çıkması bekleniyor.” yorumunu yaptı.

Rusya’daki yüksek politika faiz oranına rağmen kurumsal kredilerin hızla artmaya devam ettiğini bildiren Putin, bu konuda ilave çalışmalar yapılması talimatı verdi.

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