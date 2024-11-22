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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşuyor. Antalya’nın Belek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu.
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Ekonomi

Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yakında kaldıracak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kısa süre içerisinde kaldıracaklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yakında kaldıracak

Moskova

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, benzin ihracatı yasağının kaldırılmasına yönelik gerekli evrakın hazırlandığını belirtti.

Yasağın kaldırılmasına ilişkin tarih veremeyeceğini bildiren Novak, "Yasak gelecek günlerde kaldırılacak. 1 Aralık’tan itibaren mi kalkacak şu anda söylemek zor." dedi.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor. Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.

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