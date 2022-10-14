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Ekonomi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya 63 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini söyledi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Güney Akım, 63 milyar metreküp kapasiteyle dört hat olarak planlanmıştı. Bu, talep olması koşuluyla Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupalı tüketicilere gaz ulaştırmak için kullanılabilecek kapasitedir." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 14.10.2022
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya 63 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini söyledi

Moskova

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da düzenlenen "Rus Enerji Haftası" forumu kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Rusya'nın enerji alanında son derece iyi ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Rusya'nın, Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik teklifine değinen Novak, "TürkAkım'ın kapasitesi 31,5 milyar metreküp. Hatlardan bir tanesi diğer ülkelere ihracata yönelik." ifadesini kullandı.

Yerini TürkAkım'a bırakan Güney Akım boru hattının, zamanında toplam dört hat üzerinden planlandığını dile getiren Novak, "Güney Akım, yaklaşık 63 milyar metreküp kapasiteyle dört hat olarak planlanmıştı. Bu potansiyel, talep olması, ilgili boru hatlarının güvenilir ve emniyetli bir şekilde işletilebilmesi koşuluyla Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupalı tüketicilere gaz ulaştırmak için kullanılabilecek kapasitedir." dedi.

Novak, Türkiye'de Rus gazı için bir merkez kurulmasının değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, "Böyle bir ihtiyaç olursa ve tüm taraflar ilgi gösterirse, bence böyle bir proje değerlendirilebilir." diye konuştu.

"Doğal gazda yüksek fiyatlar istemiyoruz"

TürkAkım boru hatlarına yönelik sabotaj girişimlerine de değinen Novak, "Boru hattının işletilmesi ilgili şirketin sorumluluğunda ve gerekli güvenlik hizmetine sahipler. Boru hattının emniyetli ve mevcut durumda güvenilir bir şekilde işletilmesi için çalışmaları mutlaka güçlendirilmiştir." dedi.

Novak, Rus gazının Türkiye'ye ihracatında fiyat indirimi konusuna ilişkin olarak da piyasadaki mevcut fiyatların yapay bir şekilde meydana geldiğini söyledi.

Avrupalı siyasetçilerin, Avrupa piyasalarında yapay bir doğal gaz arz sorunu yarattığını belirten Novak, "Belki de en önemli konu, fiyatların normalleşmesi için Avrupa'daki kaynakların yeterliliğinin nasıl sağlanacağıdır." ifadesini kullandı.

Novak, doğal gazda yüksek fiyatların arzu ettikleri bir durum olmadığını vurgulayarak, "Biz yüksek fiyatlar istemiyoruz çünkü fiyatlar yüksekse alternatif, yenilenebilir enerji kaynakları daha hızlı kullanılmaya başlanabilir." diye konuştu.

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