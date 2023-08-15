Dolar
27.05
Euro
29.61
Altın
1,908.75
ETH/USDT
1,844.60
BTC/USDT
29,444.00
BIST 100
7,610.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rus Ural petrolünün varil fiyatı 70 doların üzerine çıktı

Rus Ural petrolünün varil fiyatı, 15 Temmuz-14 Ağustos'ta varil başına ortalama 70,3 dolarla Avrupa Birliği'nin uyguladığı tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti.

Emre Gürkan Abay  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Rus Ural petrolünün varil fiyatı 70 doların üzerine çıktı

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz-14 Ağustos'ta izleme döneminde, Brent petrolün varil fiyatının 84,2 dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde Ural petrolünün varilinin ise ortalama 70,3 dolardan satıldığı belirtildi.

Böylelikle Ural petrolü, Avrupa Birliği ülkelerinin Aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik uygulamaya koyduğu varil başına 60 dolar tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti.

Rusya Maliye Bakanlığı, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ural petrolünün ortalama varil fiyatının temmuzda 64,37 dolarla ilk kez Avrupa Birliği'nin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerine çıktığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı
Düzce'de köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca yavrusu tedavi altına alındı
'Eylül ayı sonu itibarıyla kısa ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak'
Kütahya'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü
Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Rus Ural petrolünün varil fiyatı 70 doların üzerine çıktı

Rus Ural petrolünün varil fiyatı 70 doların üzerine çıktı

Ukrayna'nın Dnipro kentinde Rus saldırısı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantısında politika faizini yüzde 12’ye yükseltti

Rus rublesi, Rusya Merkez Bankası kararının ardından değer kazandı

Rus rublesi, Rusya Merkez Bankası kararının ardından değer kazandı
Rusya'nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonundaki patlamada can kaybı sayısı 35'e yükseldi

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonundaki patlamada can kaybı sayısı 35'e yükseldi
Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybı nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak

Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybı nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet