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Ekonomi

Rus bütçesine OPEC+ anlaşmasından 40 trilyon rublelik ek gelir

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Rus bütçesinin OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kısıntısı anlaşmasından ek 40 trilyon ruble (yaklaşık 397 milyar dolar) gelir elde ettiğini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Rus bütçesine OPEC+ anlaşmasından 40 trilyon rublelik ek gelir

Moskova

Dmitriyev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, OPEC+ nezdinde yürütülen üretim kısıntısı anlaşmasının küresel petrol sektöründe istikrar sağladığını belirtti.

Anlaşma sayesinde petrol ve doğal gaz sektörüne yatırımların devam ettiğine işaret eden Dmitriyev, “Ayrıca anlaşma sayesinde Rus bütçesi ek 40 trilyon ruble gelir elde etti. Bu, dondurulan Rus varlıklarından çok daha büyük bir rakam.” dedi.

Petrol fiyatlarında 2016’da yaşanan düşüş nedeniyle OPEC ve Rusya’nın başını çektiği bazı petrol üreticisi ülkeler arasında ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

OPEC+ grubu, son olarak 5 Aralık’ta aldığı kararla günlük 2 milyon varillik üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı.

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