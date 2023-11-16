Dolar
28.67
Euro
31.19
Altın
1,974.53
ETH/USDT
2,025.60
BTC/USDT
36,682.00
BIST 100
7,791.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

Roketsan BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubuyla anlaşma imzaladı

Roketsan ve EDGE Group arasında akıllı mühimmatların geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Tolga Yanık  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Roketsan BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubuyla anlaşma imzaladı Fotoğraf: Tolga Yanık / AA

Dubai

Roket, füze ve mühimmat alanlarında Türkiye'nin dünya çapındaki önemli oyuncusu Roketsan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group'la yeni ve gelişmiş akıllı silah teknolojilerinin ortak geliştirilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor.

Fuarda şirketler arasında çeşitli işbirliği anlaşmaları yapılıyor. Bu kapsamda Roketsan ve EDGE Group arasında akıllı mühimmatların geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

İmza töreni, Roketsan İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Cenk Önen, Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Mustafa Odabaş ve EDGE Group yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anlaşma kapsamında Roketsan ve EDGE Group, yeni ve gelişmiş akıllı silah teknolojilerinin ortak geliştirilmesine yönelik fırsatları araştırmak için birlikte çalışacak.

"İleri teknolojiye sahip silah sistemleri ve mühimmatlarla alakalı işbirliklerine çalışmaya başlayacağız"

Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Odabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce Ankara'da SAHA İstanbul-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'nın yapıldığını hatırlatarak, bu etkinlik kapsamında da EDGE'in savunma sanayisinde yaklaşık 25 firmayla mutabakat muhtırası imzaladığını söyledi.

Bugün imzaladıkları anlaşmanın daha detaylı işbirliğine yönelik bir anlaşma olduğunu belirten Odabaş, "İşbirliği yapabileceğimiz alanlarla alakalı konuları da belirledik. Bundan sonra EDGE ile yeni ve ileri teknolojiye sahip silah sistemleri ve mühimmatlarla alakalı işbirliklerine çalışmaya başlayacağız." dedi.

Dubai'de Türk bayrağını dalgalandırmanın kendileri için bir şeref olduğunu belirten Odabaş, "BAE'ye Türk SİHA'larının satışı gerçekleşti. Bu SİHA'ların üzerinde Roketsan mühimmatları kullanılıyor. Özellikle BAE Hava Kuvvetleri'nden son kullanıcılar MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi görmek için geldiler. Son kullanıcılara mühimmatlarımız hakkında detaylı bilgiler aktardık. Dubai'de yoğun bir ilgiyle karşılaştık." diye konuştu.

Odabaş, ÇAKIR, SUNGUR, CİRİT'in aralarında bulunduğu birçok Roketsan üretimi mühimmatın da fuarda çok ilgi gördüğünü aktararak, son kullanıcıların haricinde BAE'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarıyla da görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Odabaş ayrıca, BAE Uzay Ajansı ile fırlatma sistemlerine yönelik bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB Başkanı Eren, "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nın önemini vurguladı
Başkentte Afrika ülkelerinin büyükelçi eşleri işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konut yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

Benzer haberler

Roketsan BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubuyla anlaşma imzaladı

Roketsan BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubuyla anlaşma imzaladı

Roketsan’dan Körfez'e Dubai Airshow çıkarması

Türkiye-BAE ticareti 5 yıl sonra 40 milyar doları görecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet