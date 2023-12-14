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Ekonomi

Rize'nin 11 aylık çay ihracatı 9,6 milyon doları aştı

Rize'den ocak-kasım döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 45 artarak 9 milyon 614 bin 514 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Rize'nin 11 aylık çay ihracatı 9,6 milyon doları aştı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'nin 11 aylık çay ihracatının yüzde 41'inin Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten ocak-kasım döneminde 3 bin 119 ton çay ihraç edildiğini belirten Turgut, söz konusu ihracattan 9 milyon 614 bin 514 dolar kazanç sağlandığını aktardı.

Turgut, Rize'den 31 ülkeye çay satıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belçika, Almanya ve ABD en fazla ihracat yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya 8 milyon 48 bin 28, Almanya'ya 271 bin 34, ABD'ye 184 bin 188 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı Polonya, Kongo, Birleşik Krallık, Türkmenistan, Malezya, Beyaz Rusya, Çekya ve İsviçre'ye de bu dönem çay ihraç edildi."

Rize'den, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 776 tonluk çay ihracatından 6 milyon 630 bin 515 dolar kazanç sağlandığına işaret eden Turgut, buna göre ihracatın miktarda yüzde 12, gelirde yüzde 45 arttığına dikkati çekti.


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