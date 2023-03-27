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Ekonomi

Reklam Kurulu, ESK'nin itibarından haksız olarak yararlanan kasaplarla ilgili harekete geçti

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, kendisini Et ve Süt Kurumu (ESK) gibi tanıtan kasap işletmelerine yönelik inceleme ve denetim başlattı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Reklam Kurulu, ESK'nin itibarından haksız olarak yararlanan kasaplarla ilgili harekete geçti

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse Bakanlığa ulaşan başvurularda, bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il/ilçe adı" gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan ESK'nin, toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumunun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, ESK'nin itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıkça konuya ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında, ülkede muhtelif illerde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğuna ilişkin tespitlerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"81 ildeki Ticaret il müdürlüklerine bulundukları il mülki idare sınırları içerisinde mezkur duruma ilişkin inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilmesi talimatı verilmiştir. Bu kapsamda, Ticaret il müdürlükleri ile bulundukları il ve ilçe ekiplerince halihazırda gerçekleştirilen denetimler neticesinde tüketicilerin güvenini istismar eden ifade ve görsellerle satış ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiği düşünülen 29 adet işletmeye ilişkin olarak Reklam Kurulunun nisan ayında yapılacak toplantısında karar verilmesi beklenmektedir. Sonuç olarak, tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan söz konusu tanıtımlar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, gerek illerden gelen şikayet başvuruları ve denetim tutanakları, gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle incelenmektedir."

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