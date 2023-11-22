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Ekonomi

Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlar yeniden düzenlendi

Reklam Konseyine üye verecek kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları yeniden belirlendi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlar yeniden düzenlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığının, "Reklam Konseyi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

​​​​​​​Buna göre, Reklam Konseyi toplantılarına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman bakanlıkları, İletişim ve Avrupa Birliği başkanlıkları, Türk Patent ve Marka Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumundan da birer temsilci üye olarak katılacak.

Konseye üye veren kuruluşlar arasında yer alan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Basın İlan Kurumu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Basın Konseyi ise yeni listede yer almadı.

Konseye katılacak derneklerin, merkez ve şubelerine kayıtlı üye sayılarını gösteren listeler, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden alınacak ve dernek başkanı tarafından her yıl ocak ayının son iş gününe kadar Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.





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