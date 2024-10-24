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Ekonomi

Rekabet, Stellantis'in Tofaş tarafından devralınmasına onay vermedi

Rekabet Kurulunca, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Rekabet, Stellantis'in Tofaş tarafından devralınmasına onay vermedi

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Stellantis N.V.'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin, STELLANTIS ve Koç Holding AŞ'nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'nun ilgili toplantısında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu'nun ilgili toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi.

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