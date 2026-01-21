Dolar
Ekonomi

Rekabet Kurumundan e-ticaret platformu TEMU'ya ilişkin iddialara yanıt

Rekabet Kurumu, TEMU'ya ilişkin iddialara yanıt vererek, "Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Mert Davut  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Ankara

Kurumdan, Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU'ya ilişkin yürütülen sürece yönelik açıklama yapıldı.

Rekabet Kurumunun, mevzuat çerçevesinde yetki alanındaki hususlara yönelik rutin denetim ve yerinde inceleme faaliyetlerini düzenli sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır."

