Dolar
18.61
Euro
18.68
Altın
1,672.71
ETH/USDT
1,541.90
BTC/USDT
20,671.00
BIST 100
3,998.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne’de Kadın Muhtarlar Buluşması’nda konuşuyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’na ilişkin açıklamalarda bulunuyor AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en önemli Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi fuarlarından SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor
logo
Ekonomi

Rekabet Kurulundan Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası

Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC'ye müteselsilen 346 milyon 717 bin 193 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 26.10.2022
Rekabet Kurulundan Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

​​​​​​​Kurul, Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri'nin inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığı, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağını kararlaştırdı.

Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC’den oluşan Facebook ekonomik bütünlüğünün kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hakim durumda olduğunun tespitini yapan ​​​​​​​Kurul, dosyanın müzakeresi sonucunda, Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Kurul, Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC’ye müteselsilen 346 milyon 717 bin 193 lira idari para cezası verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trafik güvenliğine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek
İnkar ettiği ByLock'tan eşiyle yazışmaları çıktı
Mardin'de "Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi" devam ediyor
Milli metro projesinin tasarımına 2023'te başlanacak
Aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek faaliyetlere karşı eylem planı

Benzer haberler

Rekabet Kurulundan Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası

Rekabet Kurulundan Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası

WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet