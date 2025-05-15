Rekabet Kurulu, Uber'in Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'ini devralmasına onay verdi
Rekabet Kurulu, TYG Turkey Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları Anonim Şirketinin (Trendyol GO) hisselerinin yüzde 85'nin, Uber Technologies, Inc. (Uber) tarafından devralma işlemini onayladı.
Ankara
Rekabet Kurumunun internet sitesinden söz konusu devir işlemine ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, Kurul, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.
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Anılan işlemle UberEats markasıyla dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren şirketin, Türkiye'de de market ve yemek siparişi alanında faaliyet göstermeye başlaması öngörülüyor.
Uber tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kurul, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağını dikkate alarak işleme izin verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.