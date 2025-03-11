Dolar
36.58
Euro
39.84
Altın
2,912.18
ETH/USDT
1,922.10
BTC/USDT
81,811.00
BIST 100
10,485.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları organizasyonunun detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleniyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu, İntema İnşaata uzlaşma sonucunda 64,8 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ'ye uzlaşma sonucunda 64 milyon 812 bin 992 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Serhat Tutak  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Rekabet Kurulu, İntema İnşaata uzlaşma sonucunda 64,8 milyon lira ceza verdi

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şirketin, yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerin ürün sunacağı bölge, yeniden satıcı ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmak ve bayilerine rekabet yasağıyla tek elden alım yükümlülüğü getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın uzlaşma ve taahhütle tamamlandığı aktarıldı.

Sunulan uzlaşma metniyle, yeniden satış fiyatının belirlenmesi iddiasına yönelik teşebbüse 64 milyon 812 bin 992 lira tutarında idari para cezası verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirket tarafından, bayilerin ürün sunacağı bölge ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunduğu iddiaları, farklı bayilerle imzaladığı sözleşmelerde yer alan rekabet yasağı ile tek elden alım yükümlülüğüne ilişkin taahhüt metni sunulmuştur. Sunulan taahhütlerin kabul edilmesine ve taahhütlerin, şirket bakımından bağlayıcı hale getirilerek yürütülen soruşturmanın anılan iddialar bakımından sonlandırılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, firma tarafından sunulan taahhütlere de yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, farklı bayilik statüsündeki yeniden satıcılarla imzalanan sözleşmelerin ilgili hükümleri tadil edilecek. Yeniden satıcıların aktif ve pasif satış yapabileceği bölge ve müşteri gruplarına yönelik herhangi bir sınırlama bulunmadığı hususu açığa kavuşturulacak. Vitra satış noktaları ve tali satıcılara uygulanan prim sisteminin bölge tahsisi esası üzerine kurgulanmadığı netleştirilecek. Satış noktaları veya tali satıcının, faaliyet gösterdiği bölge dışında yer alan yetkili satıcılardan yaptıkları alımların da prime tabi olduğunu açıklığa kavuşturan bir bilgilendirme yazısı yeniden satıcılarla paylaşılacak. İntema'nın farklı bayileri ile imzaladığı sözleşmelerde yer alan rekabeti kısıtlayıcı hükümlere yönelik, yetkili satıcılarla imzalanan Vitra Satış Noktası Sözleşmesi'nde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü, 'gömme rezervuar' ürün grubu bakımından sözleşmeden çıkarılacak. İntema Yetkili Satıcılık, İntema Vitra Satış Noktası ile İntema Mutfak Yetkili Satıcılık sözleşmelerinin tek elden alım yükümlülüğüne ilişkin rekabeti kısıtlayıcı hükümleri ilgili sözleşmelerin tamamından çıkarılacak."

Açıklamada, söz konusu taahhütlerin kısa kararın tebliğinden itibaren 4 ay içinde uygulamaya konulacağına ve süresiz geçerli olacağına işaret edilerek, ayrıca şirketin yetkili satıcılarıyla imzaladığı Yetkili Satıcılık Sözleşmesi'nde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğüne de bireysel muafiyet tanınabileceği sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele sürüyor
Basit yargılama ve seri muhakeme ile 1 milyon 458 binden fazla dosya karara bağlandı
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Köpeklerin saldırısında kızını kaybeden baba, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istedi

Benzer haberler

Rekabet Kurulu, İntema İnşaata uzlaşma sonucunda 64,8 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, İntema İnşaata uzlaşma sonucunda 64,8 milyon lira ceza verdi

Ticaret Bakanlığı iki ayda iç ticaret denetimlerinde 454,4 milyon lira ceza kesti

Bakan Uraloğlu Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi

Rekabet Kurulu, "Mackolik"e iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, "Mackolik"e iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon lira ceza verdi
Sinema ve dizi sektöründe 4 ayrı rekabet incelemesi eş zamanlı yürütülüyor

Sinema ve dizi sektöründe 4 ayrı rekabet incelemesi eş zamanlı yürütülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet