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Ekonomi

Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak kontrol işlemlerini onayladı

Deniz Çiçek Palabıyık  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak kontrol işlemlerini onayladı

Ankara

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol işlemlerine onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, New Relic Inc.'in ortak kontrolünün TPG Inc. ve Francisco Partners Management L.P. tarafından yönetilen fonlar aracılığıyla devralınması işlemini onayladı.

Samer & Co. Shipping S.p.A'nın yürüttüğü gemi acenteliği hizmetleri iş kolunun ve Allessandro Billitz Successori S.r.l. isimli iştiraki aracılığıyla dolaylı olarak yürüttüğü transit gümrük hizmetleri iş kolunun DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ'ye hizmet sağlayan kısımlarının tek kontrolünün DFDS A/S tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Aytemiz Elektrik Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Zen Enerji AŞ'nin hisselerinin tamamının Birleşim Yeşil Enerji AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı değerlendirildi.

Meteor İnovasyon İnşaat Limited Şirketinin Konya'da bulunan 6 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin, Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Savino Del Bene S.p.A. ve SDB Benelux S.A tarafından Trans Okyanus Denizcilik Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret AŞ ve Boğaziçi Ekspres Denizcilik Lojistik AŞ'nin sermayelerinin belli bir kısmını temsil eden hisselerin devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

PetSmart Inc. nezdindeki azınlık hisselerinin ve stratejik veto haklarının Benji Parent Holdco Inc. aracılığıyla, Apollo Global Management Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması suretiyle ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Synthesia a.s'nin tek kontrolünün Kaprain Group tarafından kontrol edilen Kaprain Chemical Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Tianjin Gs Battery Company Limited ile Yuasa Battery (Shunde) Company'nin hisselerinin belli bir kısmının Leoch Battery Company Limited tarafından devralınarak Tianjin Gs Battery Company Limited ve Yuasa Battery Company üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi.

Gescrap Turkey Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin ortak kontrolünün Beyçelik Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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