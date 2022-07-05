Rekabet Kurulu, Ay-mar Ltd. Şti'nin 25 mağazasına ilişkin devir işlemini onayladı
Rekabet Kurulunca, Ay-mar Ticaret Ltd. Şti’nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret AŞ tarafından devralınmasına onay verildi.
Ankara
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurul, Ay-mar Ticaret Ltd. Şti'nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret AŞ tarafından devralınmasına ilişkin nihai incelemeyi tamamladı.
Nihai inceleme sürecinde, söz konusu işlemin ilgili teşebbüsün hakim duruma gelmesine ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açıp açmayacağı araştırıldı.
Dosyanın müzakeresi sonucunda, devralınma işleminin, Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna ve işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.