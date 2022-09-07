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Ekonomi

Rapor: Afrika'da tarımda daha fazla verim için yılda 257 milyar dolara ihtiyaç var

Afrika kıtasında tarım sektöründe daha fazla verim için yıllık 257 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gökhan Kavak   | 07.09.2022
Rapor: Afrika'da tarımda daha fazla verim için yılda 257 milyar dolara ihtiyaç var

İstanbul

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen ve Afrika'nın en büyük tarım temalı toplantılarından Afrika Yeşil Devrim Forumu'nda "2022 Afrika Tarım Durum Raporu" yayınlandı.

Raporda, kıtadaki tarım sektörünün güçlendirilmesi ve daha fazla verim alınabilmesi için yılda 257 milyar dolara ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Rapora göre birçok Afrika ülkesinde devam eden teknolojik yetersizlikler, ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve iklim şartları nedeniyle tarım sektöründen yeterli verim alınamıyor.

Öte yandan raporda, önlem alınmaması durumunda kıtanın geniş ölçekte gıda krizi ile karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

İklim değişikliği ve gıda krizine dikkat çekilen raporda Afrikalı liderlere yerel ve uluslararası alanda koordineli bir şekilde acil olarak kıtadaki gıda krizine karşı önlem almaları çağrısı yapıldı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve çok sayıda devlet liderinin yanı sıra çok uluslu şirketlerin yöneticilerinin de katıldığı forumda, kıtadaki tarımın geleceği masaya yatırıldı.

Tohumdan istihdama, tarım politikalarından bölgesel ticarete kadar çok sayıda konunun etraflıca ele alınacağı, "Yetiştir. Büyüt. Ödüllendir. Dirençli Gıda Sistemleri içim Cesur Eylemler" temasıyla toplanan forum, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Afrika Birliği ve üye ülkelerin yanı sıra foruma öncülük edenlerin arasında Bill Gates Vakfı, Rockefeller Vakfı ve tarım ilaçları üreticisi Bayer gibi şirketler de bulunuyor.


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