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Ekonomi

Putin, ABD şirketi Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıklarına kayyum atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da faaliyet gösteren ABD merkezli Silgan Holdings'in ülkedeki varlıklarına kayyum atadı.

Emre Gürkan Abay  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Putin, ABD şirketi Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıklarına kayyum atadı

Moskova

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, ABD merkezli paketleme şirketi Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıkları geçici olarak yerel yönetime devredildi.

Kararnamede, şirketin Stupin ve Enem şehirlerindeki tesislerinin Federal Mülk Yönetim Ajansı tarafından işletileceği belirtildi.

Merkezi ABD'de bulunan Silgan Holdings, dünyanın önde gelen paketleme şirketleri arasında yer alıyor.

Rusya'da daha önce de yaptırımlara karşılık olarak bazı Batılı şirketlerin varlıklarına kayyum atanmıştı.

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