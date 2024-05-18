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Ekonomi

Polonya, Rusya ve Belarus ile sınır güvenliğini artırmak için 2,5 milyar dolar yatırım yapacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Rusya ve Belarus'la paylaştığı sınırın güvenliğini artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu.

Aleyna Çil  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Polonya, Rusya ve Belarus ile sınır güvenliğini artırmak için 2,5 milyar dolar yatırım yapacak Fotoğraf: Omar Marques/AA

Ankara

Polonya'nın güneyindeki Krakov kentinde Monte Casino Savaşı'nın 80'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Tusk, ülkesinin Rusya ve Belarus ile sınırı boyunca askeri kontrol noktalarının güçlendirilmesini amaçlayan "Kalkan-Doğu Projesi" için çalışmalarının başladığını belirtti.

Tusk, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) doğudaki sınır güvenliğinden sorumlu olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda güvenliği artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.

Önceki hükümet, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan yasa dışı göçmen akışını durdurmak için Belarus sınırına 400 milyon dolara mal olan duvar inşa etmişti.

Tusk, Belarus'u, yasa dışı göçmenleri Polonya üzerinden AB'ye geçmeye teşvik ederek Batı'yla "hibrit savaş"ı şiddetlendirmekle suçlamıştı.

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