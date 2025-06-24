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İran’da halk, İsrail ile varıldığı belirtilen ateşkes sonrası kutlama amacıyla meydanlarda toplanıyor İran’da halk, İsrail ile varıldığı belirtilen ateşkes sonrası kutlama amacıyla meydanlarda toplanıyor
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Ekonomi

Piyasalardaki ateşkes iyimserliğiyle "korku endeksi"nde düşüşler yüzde 9'u buldu

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanmasıyla yüzde 9 gerileyerek 18,10 seviyesine indi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Piyasalardaki ateşkes iyimserliğiyle "korku endeksi"nde düşüşler yüzde 9'u buldu

İstanbul

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ancak İsrail rejiminin İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını durdurursa, yanıtlarını sürdürme niyetlerinin olmadığını söyledi.

İran tarafından henüz resmi bir açıklama gelmezken, ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Söz konusu haber akışının ardından küresel risk iştahı artarken, pay piyasalarında ateşkes rallisi öne çıktı.

Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanmasıyla yüzde 9 gerileyerek 18,10 seviyesine indi.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 8,5 azalarak 69,5 dolara gerilerken, bugün de yüzde 3'e yakın düşüşle 67,4 dolar seviyelerine indi. Bugün yüzde 2 civarında azalan altının ons fiyatı da 3 bin 295,6 dolarla 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, yeni günde Orta Doğu'daki çatışmaların sona ereceğine yönelik iyimserliklerin fiyatlamalara yansımalarının izlendiğini belirtirken, İran ile İsrail arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceği endişelerinin görece azalsa da sınırlı olarak devam ettiğini kaydetti.

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