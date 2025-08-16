Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,393.10
BTC/USDT
117,326.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor DRON - İzmir’in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Petrol fiyatlarındaki düşüş devlerin karını yaklaşık 25 milyar dolar eritti

Dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin yılın ilk yarısında elde ettiği toplam kar, geçen yılın aynı dönemine göre 24,9 milyar dolar azalarak 103,9 milyar dolara geriledi.

Duygu Alhan  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Petrol fiyatlarındaki düşüş devlerin karını yaklaşık 25 milyar dolar eritti

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor ve Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco yılın ilk yarısında toplam 103,9 milyar dolar kar açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu şirketler 2024’ün ilk yarısında 128,8 milyar dolar kar elde etmişti. Böylece toplam kar yüzde 19,3 azalarak 103,9 milyar dolara geriledi.

Yılın ilk yarısında Saudi Aramco’nun karı yüzde 13,6 düşerek 48,68 milyar dolara, ExxonMobil’in karı yüzde 15,3 azalarak 14,79 milyar dolara indi.

Shell yüzde 30’luk düşüşle 9,8 milyar dolar, TotalEnergies yüzde 31,2 azalışla 6,54 milyar dolar, Chevron yüzde 39,7 kayıpla 5,99 milyar dolar, ConocoPhillips yüzde 1,2 düşüşle 4,82 milyar dolar kar açıkladı.

Equinor’un karı yüzde 13 azalışla 3,95 milyar dolara, bp’nin karı yüzde 31,9 düşüşle 3,73 milyar dolara, Eni’nin karı yüzde 8,3 azalışla 1,99 milyar dolara indi.

Schlumberger yüzde 17 kayıpla 1,81 milyar dolar, Halliburton yüzde 48,6 düşüşle 676 milyon dolar kar bildirdi. Baker Hughes ise yüzde 6,8 artışla 1,1 milyar dolar kar açıkladı.

"Düşük petrol fiyatları şirketlerin kar marjlarını olumsuz etkiliyor"

Londra merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Şirketlerin karlarındaki düşüşün nedeni pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası olağanüstü kazançların ortadan kalkması." diye konuştu.

Mathonniere, bu süreçte ABD'deki teşviklerin karları artırdığını ancak destekleyici ortamın bittiğini belirterek, "ABD'deki gümrük tarifeleri krizi, ciddi belirsizlik ve maliyet baskısı yaratarak genel karlılığı aşağı çekebilir. Ayrıca petrol talebi geriliyor, bu da fosil yakıtlara yatırım iştahını azaltıyor." dedi.

Şirketlerin bu riskleri dağıtmak için stratejilerini yeniden yapılandırmaları gerektiğine vurgu yapan Mathonniere, karlılık oranlarının bundan sonraki süreçte portföyleri konsolide etme ve çeşitlendirme kabiliyetine bağlı olacağını ifade etti.

Mathonniere, bu süreçte enerji dönüşümünün önemine dikkati çekerek, "En karlı şirketler, sermaye disiplinini koruyan, harcamaları kısmaya devam eden ve yeşil dönüşüm projelerini titizlikle seçenler olacak. Artık satın almaların temel motivasyonu büyüme değil, dayanıklılık. Büyümeyen bir sektörde büyümenin tek yolu, rakipleri satın alarak pazar payını artırmak." diye konuştu.

Petrol fiyatlarının karlılık üzerindeki doğrudan etkisine işaret eden Mathonniere, uzun vadeli düşük fiyatların yatırımları geciktirdiğini de sözlerine ekledi.

Mathonniere, yıl sonuna kadar fiyatların 70 dolar bandında kalacağı, 2026'da ise talep toparlanması ve OPEC+ dışı arzın yavaşlamasıyla fiyatların 70 doların hemen altına gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Fiyatlar aşağı yönlü seyrini sürdürecek

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi de kısa vadede fiyatların aşağı yönlü seyrini sürdüreceğini ancak düşük stok seviyelerinin piyasayı sıkı tutacağını, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in stok alımlarını durdurması halinde ise talebin 500-600 bin varil azalabileceğini söyledi.

Rizvi, OPEC+ üretim kotalarının da gelirleri sınırladığını ifade ederek, "Irak ve Rusya'dan gelen son veriler, her iki ülkenin de kotalara uyduğunu gösteriyor. Temmuzda OPEC+ üretimi günlük 140 bin varil azaltıldı. Bu eğilim karlılığı baskılamaya devam edecek ancak uyumun artması fiyatları da yukarı çekebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD petrol arzının da yakından izlenmesi gerektiğini belirten Rizvi, üretimde olası bir düşüşün arz fazlası endişelerini hafifletebileceğini ve fiyatlara destek sağlayabileceğini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaz Kur'an kursları sona erdi
İzmir'de ulaşıma zam
Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi
Tokat'ta baraj yatağı içinde bulunan yol suların çekilmesiyle kullanılabiliyor
Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı

Benzer haberler

Petrol fiyatlarındaki düşüş devlerin karını yaklaşık 25 milyar dolar eritti

Petrol fiyatlarındaki düşüş devlerin karını yaklaşık 25 milyar dolar eritti

Emtia piyasalarında, jeopolitik gelişmeler ve Fed'in faiz indirimi fiyatlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet