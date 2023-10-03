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Ekonomi

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu bir yılda 9 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın 1 yılda yaklaşık 9 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu bir yılda 9 milyon yolcuya hizmet verdi

Ankara

Uraloğlu, söz konusu metro hattının 1. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Hattın hizmete girdiği günden bu yana İstanbul'un ve Türkiye'nin ulaşım altyapısına önemli katkı sağladığını belirten Uraloğlu, "Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 1 yılda yaklaşık 9 milyon yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

Hattın hizmete girmesiyle vatandaşların hızlı, güvenli ve ekonomik seyahat imkanına kavuştuğuna, seyahat süresinde dikkate değer bir azalma yaşandığına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tavşantepe ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında geçen 10 dakikalık seyahat süresi, ulaşımın ne kadar hızlı ve etkili olabileceğinin bir göstergesi. Ayrıca Kadıköy'den Fevzi Çakmak (Hastane) istasyonuna olan 42 dakikalık süre ve Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan 50 dakikalık seyahat süreleri, İstanbul'un bu yeni ulaşım hattının ne kadar büyük bir kolaylık olduğunu gözler önüne seriyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen tünel kazıları ve betonarme imalatlarının sonucunda ortaya çıkan bu modern metro hattı, şehir içi ulaşımının geleceğini şekillendirecek önemli bir adım."

Bakan Uraloğlu, hattın 2 Ekim 2022'de hizmete alındığını anımsatarak, yerel ve uluslararası seyahat edenlere büyük kolaylık sağlayan metro hattıyla, İstanbul'un hava ulaşım altyapısının daha da güçlendiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7,4 kilometre uzunluğundaki hat, 4 önemli istasyonuyla şehir içi ulaşımın konforunu ve hızını üst seviyeye çıkarıyor. Fevzi Çakmak (Hastane), Yayalar, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları, yolculara hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sunuyor.

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