Euro
7.67
Dolar
6.77
BIST 100
109,705.80
Altın
1,706.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
logo
Ekonomi

Pegasus Hava Yolları hafta sonu uçuşlarının planlanan şekilde yapılacağını duyurdu

Pegasus Hava Yolları, daha önce 15 ilde bu hafta sonu uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sebebiyle tüm uçuşların planlandığı şekilde yapılacağını bildirdi.

Tansel Parlak   | 05.06.2020
Pegasus Hava Yolları hafta sonu uçuşlarının planlanan şekilde yapılacağını duyurdu

İstanbul

Pegasus Hava Yolları resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde yapılması planlanan sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi sebebiyle tüm uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacaktır." denildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 134 oldu
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine dayandı
Meksika Devlet Başkanından Kovid-19 ölümlerindeki artışın ardından halka sükunet çağrısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine yaklaştı
Avustralya’nın nüfusu en kalabalık eyaletinde 83 gün sonra cuma namazı kılındı

Benzer haberler

Pegasus Hava Yolları hafta sonu uçuşlarının planlanan şekilde yapılacağını duyurdu

Pegasus Hava Yolları hafta sonu uçuşlarının planlanan şekilde yapılacağını duyurdu

Pegasus 4 Haziran'dan itibaren yurt içinde 39 hatta uçmaya başlıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı