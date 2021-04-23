Pegasus Hava Yolları Ankara’dan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlayacak
Pegasus Hava Yolları'nın, 22 Haziran itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlayacağı bildirildi.
İstanbul
Uçuşlara ilişkin Pegasus’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“22 Haziran 2021 itibarıyla Londra Stansted-Ankara Esenboğa seferlerimiz satışa açılmıştır ve icra edilecektir.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.