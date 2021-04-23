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Ekonomi

Pegasus Hava Yolları Ankara’dan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlayacak

Pegasus Hava Yolları'nın, 22 Haziran itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlayacağı bildirildi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 23.04.2021
Pegasus Hava Yolları Ankara’dan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlayacak

İstanbul

Uçuşlara ilişkin Pegasus’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“22 Haziran 2021 itibarıyla Londra Stansted-Ankara Esenboğa seferlerimiz satışa açılmıştır ve icra edilecektir.”

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