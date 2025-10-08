Pasifik Teknoloji'nin yeni ürünü BioGATE Pass ile kimlik sahteciliğinin önüne geçilecek
Pasifik Teknoloji'nin iştiraki Proline Bilişim'in yeni ürünü BioGATE Pass, kimlik çipi ve yüz tanımayı birleştiren çözümüyle kimlik güvenliğinde doğruluk, hız ve kolaylığı bir arada sunuyor.

Pasifik Teknoloji'nin Ocak 2025'te yüzde 51'ini satın alarak ortak olduğu Proline Bilişim, kimlik doğrulama alanında geliştirdiği yeni ürünü BioGATE Pass'ı Uluslararası ISAF 2025 Fuarı'nda görücüye çıkardı.
Pasifik Teknoloji'nin ISAF 2025 kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarını çok iyi analiz ederek, entegre çözümler sunduklarını söyledi.
Yüzde 100 yerli ve milli teknoloji hedefiyle dijital dönüşümde öncü olduklarını belirten Aslanpınar, kapsamlı AR-GE faaliyetleri ve mühendislik altyapısıyla savunma sanayisinden siber güvenliğe, biyometrik kimlik çözümlerinden seyahat teknolojilerine ve finansal sistemlere kadar geniş bir yelpazede entegre çözümler sunduklarını ifade etti.
Sahtecilik riskini en aza indiriyor
BioGATE Pass ile ilgili bilgi veren Aslanpınar, Proline'nın, akıllı ve güvenli şehirler, güvenli ve nitelikli belgeler, kimlik yönetimi ve biyometri alanında uzman bir şirket olduğunu belirterek şunları söyledi:
"BioGATE Pass, Türkiye'de biyometrik doğrulama alanında bir ilk olarak sahteciliği ve dolandırıcılığı önleyen yapısıyla öne çıkıyor. Bu yeni nesil kimlik doğrulama çözümü TC kimlik kartı ile entegre bir şekilde çalışabiliyor. BioGATE Pass, kimlik kartlarının MRZ (Machine Readable Zone) alanını okuyarak temassız çipe erişiyor ve biyometrik fotoğrafı alarak yüz tanıma cihazlarına entegre edebiliyor. BioGATE Pass, geleneksel yöntemlerden daha güvenilir bir alternatif sunuyor. Doğrudan devlet tarafından verilen çipten alınan biyometrik verilerle işlem yapıldığı için sahtecilik riski en aza indiriliyor. Optimizasyonlar sayesinde doğrulama birkaç saniye içinde tamamlanıyor ve kullanıcıdan ekstra bir işlem talep edilmiyor. Böylece hem güvenlik hem de hız aynı anda sağlanırken kullanıcı deneyimi de basitleşiyor."
"Güvenlik standartlarını yükseltiyoruz"
Yeni ürünün yalnızca güvenlik standartlarını yükseltmekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kurumların işleyiş süreçlerini de önemli ölçüde iyileştirdiğini ifade eden Aslanpınar, "Kimlik kontrolünü otomatize ederek görevli personelin iş yükünü azaltıyor ve hata payını minimuma indiriyor. Kimlik üzerinde yazan bilgiler ile çipteki veriler anlık karşılaştırılıyor. Bu sayede veri bütünlüğü korunuyor. Ayrıca mevcut yüz tanıma sistemlerine doğrudan entegre olabilmesi, ürünün kullanımını pratik hale getiriyor. ICAO (International Civil Aviation Organization) standartlarına uygun olması da BioGATE Pass'in uluslararası düzeyde de geçerlilik kazanmasını sağlayacaktır." diye konuştu.
Aslanpınar, BioGATE Pass'ın güvenlikten finans sektörüne, kamu hizmetlerinden sağlığa kadar pek çok alanda kullanılabilecek kapsamlı bir çözüm sağladığına işaret ederek, "Havalimanları ve sınır kapılarında geçişleri hızlandırırken güvenliği artıracak, bankalar ve finans kurumlarında hesap açma ve yüksek tutarlı işlemlerde sahteciliğin önüne geçecektir. Kamu kurumlarında vatandaşlık işlemleri, tapu, noter ve belediye hizmetlerinde güvenilir doğrulama sağlarken, kurumsal giriş sistemlerinde yalnızca yetkili kişilerin erişimini mümkün kılan bu ürün, sağlık alanında ise hasta kabulü ve elektronik kayıt süreçlerinde yanlış kimlik kullanımını engelleyerek hem kurumlara hem de vatandaşlara güvenli bir deneyim sunacaktır." dedi.
Orman yangınları için İHA'lı çözümler tanıtıldı
Aslanpınar, ISAF 2025'te tanıtılan Pasifik Teknoloji'nin savunma sektöründeki iştiraki TİTRA tarafından geliştirilen ALPİN 2, DUMRUL ve MERKÜT insansız hava sistemlerinin orman ve çevre yangınlarına yönelik geliştirilen itfaiye konseptlerine ilişkin de bilgi verdi.
Artan sıcaklıklar ve kontrolsüz orman yangınlarının iklim değişikliğinin etkilerini görünür kıldığına işaret eden Aslanpınar, doğayı korumak ve insan yaşamını güvence altına almak için ALPİN 2, DUMRUL ve MERKÜT'ü itfaiye konseptiyle geliştirdiklerini söyledi.
ALPİN 2'nin, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde yangın bombası, baz istasyonu veya acil yardım malzemesi taşıyabilen dönüştürülebilir bir insansız helikopter olduğunu anlatan Aslanpınar, "DUMRUL ise yangın bölgelerinde yangın hortumu taşıma/serme, keşif, gözetleme ve analiz görevleri için optimize edilmiş mini bir İHA. MERKÜT ise FPV teknolojisi sayesinde kritik alanlarda hızlı bilgilendirme ve soğutma işlem kontrollerinin ivedilikle yapabilme imkanı sunuyor. Bu insansız hava araçları, yalnızca yangınlarda değil, tüm afet durumlarında da değiştirilebilir aksesuar seçenekleri sayesinde acil müdahalelerin daha hızlı, etkili ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesini sağlıyor." diye konuştu.
TİTRA'nın bu çalışmalarla insansız hava araçlarını askeri kullanımın ötesinde sivil afet müdahalelerinde de kullanılabilir hale getirdiğini söyleyen Aslanpınar, Türkiye'ye doğrudan katma değer sağlayacak bu adımların çok önemli olduğunu dile getirdi. Ahmet Aslanpınar, Pasifik Teknoloji olarak, güvenlik ve bilişimde inovatif çözümlerle Türkiye'nin teknoloji vizyonuna katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.