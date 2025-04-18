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Ekonomi

Pamuk için lisanslı depoların asgari kapasiteleri yeniden belirlendi

Pamuk depolanması için kullanılan lisanslı depoların kapalı asgari kapasitesi 5 bin tona indirildi.

Mertkan Oruç  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Pamuk için lisanslı depoların asgari kapasiteleri yeniden belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Pamuk Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, lisanslı depo işletmesinin lisansa tabi sahip olması gereken kapalı asgari depo kapasitesi 10 bin tondan 5 bin tona düşürüldü.

Lisanslı depo işletmesinin asgari ödenmiş sermaye tutarı ise 5 bin ile 10 bin ton için 1 milyon lira, 10 bin 1 ile 20 bin ton için ise 1,5 milyon lira olarak belirlendi.

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