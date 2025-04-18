Pamuk için lisanslı depoların asgari kapasiteleri yeniden belirlendi
Pamuk depolanması için kullanılan lisanslı depoların kapalı asgari kapasitesi 5 bin tona indirildi.
Ankara
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Pamuk Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Buna göre, lisanslı depo işletmesinin lisansa tabi sahip olması gereken kapalı asgari depo kapasitesi 10 bin tondan 5 bin tona düşürüldü.
Lisanslı depo işletmesinin asgari ödenmiş sermaye tutarı ise 5 bin ile 10 bin ton için 1 milyon lira, 10 bin 1 ile 20 bin ton için ise 1,5 milyon lira olarak belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.