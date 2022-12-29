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Ekonomi

Pakistan Merkez Bankasının döviz rezervleri son 8 yılın en düşük seviyesine indi

Pakistan Merkez Bankasının döviz rezervleri 5,8 milyar dolara gerileyerek son 8 yılın en düşük seviyesine indi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 29.12.2022
Pakistan Merkez Bankasının döviz rezervleri son 8 yılın en düşük seviyesine indi

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Merkez Bankasının 2 Aralık'ta 6 milyar 715 milyon dolar olan döviz rezervi bugün itibarıyla 5,8 milyar dolara geriledi.

Ülkenin yaklaşık bir aylık ithalatı karşılayabilecek dövizi bulunuyor.

Pakistan, borç yükümlülüklerini ve cari açığı kapatmak için acil fona ihtiyaç duyuyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda 31-32 milyar dolar dış borç ödemesi bulunuyor. Bu borcun 8,3 milyar dolarının ocak-mart döneminde ödenmesi gerekiyor.

Suudi Arabistan ve Çin ile kredi görüşmesi

Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, ekonomik duruma ilişkin yaptığı açıklamada, şartların zor olduğunu ancak Pakistan’ın iflas etmeyeceğini söyledi.

Gelir ve Maliye Bakan Yardımcısı Ayşe Gaus Paşa, İslamabad’ın dış borçlarını ödeyeceğini, kredi için Suudi Arabistan ve Çin ile görüştüklerini kaydetti.

IMF ile görüşmeler

Uluslararası Para Fonundan (IMF) beklenen kredi için 9'uncu değerlendirme toplantısı ise henüz başlamadı. Toplantının yapılmasının ardından Pakistan için 1,7 milyar dolarlık kurtarma paketinin serbest bırakılması bekleniyor.

Ancak IMF’nin Pakistan'daki yıkıcı seller ve petrol vergilerinden kaynaklanan mali kaymalara ilişkin endişeli olduğu belirtiliyor.

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