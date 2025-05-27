Dolar
39.00
Euro
44.28
Altın
3,294.76
ETH/USDT
2,640.50
BTC/USDT
109,753.00
BIST 100
9,273.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi
logo
Ekonomi

Özel gıda kontrol laboratuvarlarına ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunmalar alındı

Rekabet Kurulunca, özel gıda kontrol laboratuvarı işleten bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Serhat Tutak  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Özel gıda kontrol laboratuvarlarına ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunmalar alındı

Ankara

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Algan, Türkiye'de faaliyet gösteren ve özel gıda kontrol laboratuvarı işleten bazı teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini bildirdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın STA Kalite Kontrol Laboratuvarı AŞ, Radix Analiz Laboratuvar Hizmetleri Ticaret AŞ, Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ ve Çevre Endüstriyel Analiz San. ve Tic. AŞ hakkında başlatıldığını aktararak, süreç devam ederken Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti'nin de soruşturmaya dahil edildiğini anlattı.

Yapılan inceleme ve tespitlere göre Kalite, Southern ve STA firmalarının birlikte fiyat tespit etmek suretiyle kanunu ihlal ettiğini ve bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiğini aktaran temsilci, ihlallerin bir yıldan kısa sürmüş olması nedeniyle idari para cezasında bir artırıma gidilmesine gerek bulunmadığını ifade etti.

Temsilci, STA'nın da özel istek analizlerinin toplam cirosu içindeki payının düşük olması sebebiyle hafifletici unsur olarak değerlendirilebileceğini belirterek, Çevre ile Radix'in de kanunu ihlal ettiğine yönelik herhangi bulguya ulaşılmadığını ve bu şirketlere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını söyledi.

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi.

Haklarında idari para cezası uygulanması talep edilen şirket temsilcileri, soruşturma kapsamındaki bulguları reddederek ceza verilmemesi talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, "27 Mayıs darbesine" ilişkin paylaşım
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü
SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri için uçacak
İzmir'de su borusu patladı, çok sayıda araç, ev ve iş yeri zarar gördü
İnternetten aldığı 3 dana 3 günde ölünce Tüketici Hakem Heyeti paranın iadesine hükmetti

Benzer haberler

Özel gıda kontrol laboratuvarlarına ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunmalar alındı

Özel gıda kontrol laboratuvarlarına ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunmalar alındı

Rekabet Kurulunun "World" kredi kartı sözleşmeleri için yürüttüğü inceleme sonuçlandı

Rekabet Kurulu, Uber'in Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'ini devralmasına onay verdi

Rekabet Kurulu, Apple'ın da aralarında olduğu şirketlere yönelik soruşturmanın kapsamını genişletti

Rekabet Kurulu, Apple'ın da aralarında olduğu şirketlere yönelik soruşturmanın kapsamını genişletti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet