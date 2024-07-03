Dolar
32.59
Euro
35.07
Altın
2,346.13
ETH/USDT
3,305.40
BTC/USDT
60,335.00
BIST 100
10,499.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Otomotiv endüstrisi haziranda 2,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Otomotiv endüstrisi haziranda 2,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 2,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,3 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

Haziran ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 69,4 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 10,7 azalışla 13,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Haziranda ihracatın 13,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 4,5'lik düşüşle 2,5 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 10,1'lik azalışla 433,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,3 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 948,8 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,7 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Geçen ay 906 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, söz konusu firmalar ihracata 91 milyon dolar katkı sundu. Kilogram birim ihracat değeri ise 1,41 dolar oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün haziran ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):


1 - 30 HAZIRANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM2.566.4522.451.756-4,513,234.401.85335.984.0104,614,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.612.6951.646.8002,18,922.401.38724.544.1039,69,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri771.917818.5106,04,411.544.72112.701.94110,04,9
Yaş Meyve ve Sebze272.479260.321-4,51,43.191.4793.513.00010,11,4
Meyve Sebze Mamulleri169.811164.680-3,00,92.444.9912.620.3367,21,0
Kuru Meyve ve Mamulleri111.23088.717-20,20,51.538.8211.714.42211,40,7
Fındık ve Mamulleri118.585152.88428,90,81.754.4772.193.98025,10,9
Zeytin ve Zeytinyağı79.52171.183-10,50,4862.631746.287-13,50,3
Tütün80.63882.5252,30,4926.727918.083-0,90,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri8.5157.980-6,30,0137.540136.054-1,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER289.588258.658-10,71,43.707.2943.640.922-1,81,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller289.588258.658-10,71,43.707.2943.640.922-1,81,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ664.169546.297-17,72,98.293.1727.798.985-6,03,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri664.169546.297-17,72,98.293.1727.798.985-6,03,0
II. SANAYİ14.879.47513.292.845-10,771,6179.799.719180.853.2780,670,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.154.614922.377-20,15,014.546.90713.805.914-5,15,4
Tekstil ve Hammaddeleri768.961645.628-16,03,59.767.0679.371.578-4,03,6
Deri ve Deri Mamulleri160.18399.063-38,20,52.102.9081.585.111-24,60,6
Halı225.470177.687-21,21,02.676.9332.849.2266,41,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.385.0842.229.335-6,512,031.292.96231.657.9351,212,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.385.0842.229.335-6,512,031.292.96231.657.9351,212,3
C. SANAYİ MAMULLERİ11.339.77810.141.133-10,654,6133.959.850135.389.4281,152,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.651.3641.299.385-21,37,020.395.74417.961.227-11,97,0
Otomotiv Endüstrisi2.985.6842.616.862-12,414,133.033.27335.383.9957,113,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri185.343222.42720,01,21.450.0792.188.18850,90,8
Elektrik ve Elektronik1.337.2261.192.858-10,86,415.750.52716.127.6372,46,3
Makine ve Aksamları975.657768.444-21,24,110.919.87711.255.4163,14,4
Demir ve Demir Dışı Metaller1.088.772937.444-13,95,013.072.20712.028.330-8,04,7
Çelik1.314.4291.323.1070,77,116.374.87315.618.912-4,66,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri411.994336.493-18,31,85.007.7934.375.320-12,61,7
Mücevher440.293402.586-8,62,26.213.6197.386.55118,92,9
Savunma ve Havacılık Sanayii332.633563.36269,43,04.780.7666.056.40126,72,3
İklimlendirme Sanayii616.380478.163-22,42,66.894.1527.007.4521,62,7
III. MADENCİLİK482.339433.584-10,12,35.912.4745.775.357-2,32,2
Madencilik Ürünleri482.339433.584-10,12,35.912.4745.775.357-2,32,2
T O P L A M (TİM*)17.928.26716.178.185-9,887,1220.114.046222.612.6451,186,3
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.833.4342.391.286-15,612,931.409.30835.202.26612,113,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI20.761.70118.569.471-10,6100,0251.523.354257.814.9112,5100,0


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'den, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki
Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Adıyaman'ın eski yapı stoku kentsel dönüşümle yenileniyor

Benzer haberler

Otomotiv endüstrisi haziranda 2,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi haziranda 2,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Türkiye'nin haziran ayı ihracatı 18,6 milyar dolar oldu

Türkiye, Çekya'ya ihracat rekoru kırdı

Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında ihracatını en fazla artırdığı ülke Irak oldu

Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında ihracatını en fazla artırdığı ülke Irak oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet