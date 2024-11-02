Otomotiv endüstrisi ekimde yaklaşık 3,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi, geçen ay yaklaşık 3,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
İstanbul
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekim ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Ekim ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 78 ile gemi ve yat sektörü oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 70,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,9 artışla 16,6 milyar dolar olarak hesaplandı.
Ekimde, ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5,5'lik yükselişle yaklaşık 3,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 13,8'lik artışla 567,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Ekim ayında 122 ülkeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
Geçen ay 64 il ihracatını artırdı.
Ekim ayında 1374 firma ilk kez ihracat yaparken, kilogram birim değeri yüzde 7 artışla 1,56 dolara ulaştı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ekim ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1 - 31 EKIM
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2023
|2024
|Değişim ('24/'23)
|Pay(24) (%)
|2022 - 2023
|2023 - 2024
|Değişim ('24/'23)
|Pay(24) (%)
|I. TARIM
|3.217.130
|3.393.918
|5,5
|14,4
|35.158.075
|36.161.156
|2,9
|13,8
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|2.249.306
|2.335.746
|3,8
|9,9
|23.443.174
|24.501.343
|4,5
|9,3
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|1.185.764
|1.044.473
|-11,9
|4,4
|12.238.457
|12.020.588
|-1,8
|4,6
|Yaş Meyve ve Sebze
|311.948
|289.508
|-7,2
|1,2
|3.374.868
|3.573.989
|5,9
|1,4
|Meyve Sebze Mamulleri
|238.822
|277.996
|16,4
|1,2
|2.405.473
|2.704.302
|12,4
|1,0
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|183.336
|238.297
|30,0
|1,0
|1.570.526
|1.836.358
|16,9
|0,7
|Fındık ve Mamulleri
|204.690
|322.722
|57,7
|1,4
|1.838.577
|2.512.099
|36,6
|1,0
|Zeytin ve Zeytinyağı
|41.786
|60.643
|45,1
|0,3
|937.053
|770.019
|-17,8
|0,3
|Tütün
|75.328
|91.154
|21,0
|0,4
|941.229
|946.375
|0,5
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|7.632
|10.953
|43,5
|0,0
|136.991
|137.613
|0,5
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|291.711
|367.179
|25,9
|1,6
|3.580.320
|3.780.996
|5,6
|1,4
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|291.711
|367.179
|25,9
|1,6
|3.580.320
|3.780.996
|5,6
|1,4
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|676.113
|690.992
|2,2
|2,9
|8.134.581
|7.878.817
|-3,1
|3,0
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|676.113
|690.992
|2,2
|2,9
|8.134.581
|7.878.817
|-3,1
|3,0
|II. SANAYİ
|15.769.739
|16.547.453
|4,9
|70,1
|180.310.035
|183.967.216
|2,0
|70,1
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.248.517
|1.250.171
|0,1
|5,3
|14.346.744
|13.849.179
|-3,5
|5,3
|Tekstil ve Hammaddeleri
|839.335
|842.818
|0,4
|3,6
|9.626.398
|9.426.584
|-2,1
|3,6
|Deri ve Deri Mamulleri
|134.581
|132.783
|-1,3
|0,6
|1.974.199
|1.539.555
|-22,0
|0,6
|Halı
|274.601
|274.570
|0,0
|1,2
|2.746.147
|2.883.039
|5,0
|1,1
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|2.685.529
|2.465.588
|-8,2
|10,4
|30.222.647
|31.165.011
|3,1
|11,9
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|2.685.529
|2.465.588
|-8,2
|10,4
|30.222.647
|31.165.011
|3,1
|11,9
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|11.835.692
|12.831.694
|8,4
|54,3
|135.740.644
|138.953.027
|2,4
|53,0
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.492.993
|1.575.535
|5,5
|6,7
|19.699.141
|18.056.387
|-8,3
|6,9
|Otomotiv Endüstrisi
|3.077.709
|3.581.928
|16,4
|15,2
|34.665.458
|36.848.952
|6,3
|14,0
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|96.964
|172.868
|78,3
|0,7
|1.702.843
|2.019.805
|18,6
|0,8
|Elektrik ve Elektronik
|1.409.243
|1.553.324
|10,2
|6,6
|16.282.218
|16.571.258
|1,8
|6,3
|Makine ve Aksamları
|995.158
|997.399
|0,2
|4,2
|11.356.646
|11.288.699
|-0,6
|4,3
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|970.025
|1.121.478
|15,6
|4,7
|12.764.874
|12.329.350
|-3,4
|4,7
|Çelik
|1.315.201
|1.258.649
|-4,3
|5,3
|15.014.429
|15.973.344
|6,4
|6,1
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|363.949
|365.703
|0,5
|1,5
|4.758.244
|4.325.960
|-9,1
|1,6
|Mücevher
|994.061
|753.928
|-24,2
|3,2
|6.853.366
|8.097.771
|18,2
|3,1
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|509.919
|820.884
|61,0
|3,5
|5.495.270
|6.325.739
|15,1
|2,4
|İklimlendirme Sanayii
|610.469
|629.999
|3,2
|2,7
|7.148.155
|7.115.761
|-0,5
|2,7
|III. MADENCİLİK
|498.694
|567.367
|13,8
|2,4
|5.775.543
|5.978.477
|3,5
|2,3
|Madencilik Ürünleri
|498.694
|567.367
|13,8
|2,4
|5.775.543
|5.978.477
|3,5
|2,3
|T O P L A M (TİM*)
|19.485.564
|20.508.738
|5,3
|86,8
|221.243.654
|226.106.849
|2,2
|86,2
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|3.318.977
|3.110.812
|-6,3
|13,2
|33.194.782
|36.235.236
|9,2
|13,8
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|22.804.541
|23.619.550
|3,6
|100,0
|254.438.436
|262.342.086
|3,1
|100,0