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Ekonomi

Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Geçen ay en fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,6 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de 1,7 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

İstanbul

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustos ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Ağustos ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 107,9 ile mücevher sektörü oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 2,6 artışla 15,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ağustosta ihracatın yüzde 13'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 2,2'lik yükselişle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 5,6'lık artışla 523,3 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,7 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ağustos ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):


1 - 31 AĞUSTOSSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM2.802.3272.862.7972,213,034.920.88936.082.2393,313,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.831.3981.857.9851,58,423.020.83524.525.2906,59,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.112.479977.748-12,14,411.939.08912.395.1243,84,7
Yaş Meyve ve Sebze157.583213.85535,71,03.236.2943.577.33510,51,4
Meyve Sebze Mamulleri221.477225.1511,71,02.455.3132.663.2818,51,0
Kuru Meyve ve Mamulleri115.469119.2163,20,51.575.7011.720.0339,20,7
Fındık ve Mamulleri91.384162.69678,00,71.795.2182.352.11031,00,9
Zeytin ve Zeytinyağı42.28555.53031,30,3923.432750.133-18,80,3
Tütün83.29298.09917,80,4957.027934.052-2,40,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri7.4295.689-23,40,0138.761133.222-4,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER293.747338.63415,31,53.658.9133.671.1430,31,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller293.747338.63415,31,53.658.9133.671.1430,31,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ677.183666.177-1,63,08.241.1417.885.806-4,33,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri677.183666.177-1,63,08.241.1417.885.806-4,33,0
II. SANAYİ15.148.02315.547.9562,670,5180.148.284183.148.1481,769,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.182.5161.179.684-0,25,314.458.11013.948.311-3,55,3
Tekstil ve Hammaddeleri781.198799.6862,43,69.681.6649.490.098-2,03,6
Deri ve Deri Mamulleri167.524148.508-11,40,72.058.6661.569.251-23,80,6
Halı233.795231.490-1,01,02.717.7792.888.9616,31,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.659.7972.579.011-3,011,730.334.77131.996.0205,512,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.659.7972.579.011-3,011,730.334.77131.996.0205,512,2
C. SANAYİ MAMULLERİ11.305.70911.789.2614,353,4135.355.403137.203.8161,452,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.668.1061.672.0500,27,620.158.76018.068.217-10,46,9
Otomotiv Endüstrisi2.725.2562.715.363-0,412,334.168.57135.764.9564,713,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri304.34891.779-69,80,41.835.4781.888.8962,90,7
Elektrik ve Elektronik1.397.5911.479.8195,96,716.132.03716.351.3451,46,2
Makine ve Aksamları971.945978.4760,74,411.154.92411.370.3061,94,3
Demir ve Demir Dışı Metaller1.064.5991.080.8201,54,913.014.61012.155.632-6,64,6
Çelik1.338.7921.411.8775,56,415.458.28915.951.5303,26,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri395.202364.418-7,81,74.884.1074.333.201-11,31,7
Mücevher463.279963.384107,94,46.301.7958.353.74232,63,2
Savunma ve Havacılık Sanayii375.763423.03312,61,95.185.8185.879.08113,42,2
İklimlendirme Sanayii600.828608.2411,22,87.061.0147.086.9100,42,7
III. MADENCİLİK495.646523.2595,62,45.789.9105.908.7222,12,3
Madencilik Ürünleri495.646523.2595,62,45.789.9105.908.7222,12,3
T O P L A M (TİM*)18.445.99518.934.0122,685,8220.859.083225.139.1091,985,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.110.2783.128.8350,614,232.260.98636.836.31314,214,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI21.556.27322.062.8472,4100,0253.120.068261.975.4223,5100,0
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