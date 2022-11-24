Otomobil satıcıları ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdığını belirtti
MASFED Genel Sekreteri Berktaş, ÖTV matrah değişikliğine ilişkin, "Herkes bir aracın fiyatı 150-200 bin lira düşecek diye bekliyordu, şu an belirsizlik bitirildi. Müşteriler rahatlıkla araçlarını alabilirler. Biz de umutluyuz." dedi.
Ankara/İstanbul
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişikliği değerlendirdi.
Düzenlemenin A segmenti araçlar ile B segmenti araçların bir kısmını kapsadığını ifade eden Berktaş, ithal araçlar ile fiyatı 595 bin liranın üzerindeki araçların düzenlemenin dışında kaldığını söyledi.
Değişikliğin nihai kullanıcıya faydası olduğunu bildiren Berktaş, "Nihai kullanıcı daha fazla bir matrah düzenlemesi bekliyordu. Yüzde 100 oranında bir matrah güncelleme beklerken şu anda yüzde 40 ile yüzde 53 arasında, 1600 silindir hacmini geçmeyen araçlarda matrah düzenlemesi geldi. 86 bin liraya varan indirim ortaya çıkmış oldu. Biz çok daha fazlasını bekliyorduk. Maalesef olmadı. " değerlendirmesinde bulundu.
Berktaş, vatandaşların araçları yatırım olarak değil, ihtiyaç olarak düşünmesi gerektiğini vurgulayarak, "595 bin liranın altındaki araçları matrah düzenlemesiyle avantajlı alabilirler. Bunun için de yıl başına kadar süreleri var. Buldukları araçları mutlaka alsınlar." dedi.
"Düzenleme ikinci el piyasasına olumlu yansır"
Berktaş, düzenlemenin ikinci el piyasasına yansımasının olumlu olacağını belirterek, "Herkes bir aracın fiyatı 150-200 bin lira düşecek diye bekliyordu. 'Ben o zaman alırım' diyordu. İkinci el de satılmıyordu ama şu an ortadaki karamsar tablo ve belirsizlik bitirildi. Araçların satılması gündemde. Müşteriler rahatlıkla araçlarını alabilirler. Biz de umutluyuz." diye konuştu.
İkinci el piyasasındaki en büyük sorunun banka kredileri olduğunu dile getiren Berktaş, kredilerin ulaşılamaz durumda olduğunu savundu. Berktaş, "Biz sektör olarak nihai kullanıcıların şikayetlerini alıyoruz. Kredi çıkmıyor. Kredi vermek istemiyorlar. İkinci el ve otomobil ticaretinin üstünde bir el var, bu el vanayı biraz kısıyor. Ticaret biraz az olsun istiyor. Enflasyonun düşürülmesiyle alakalı bir durum bu. Saygı duyuyoruz ama sektörümüzün üzerinden elinizi çekin diyoruz." ifadelerini kullandı.
İkinci el araç alım satımında kayıt dışılığın da fazla olduğuna işaret eden Berktaş, yıllık 5 milyon aracın kayıt dışı ticaretinin yapıldığını ve bu durumun düzenlenmesi için yetkililerden destek istediklerini söyledi.
"Piyasa yukarı yönlü etkilenecek"
İstanbul'da galericilik yapan Fatih Yılmaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, matrah artırımının piyasayı olumlu etkileyeceğini düşündüklerini ifade ederek, özellikle alım gücü düşük insanların bu indirimden yararlanıp otomobil sahibi olacağını, bu düzenleme ile otomotiv piyasasının yukarı yönlü etkileneceğini söyledi.
Galerici Halit Doğan da 1.600 cc altındaki araçlara indirim geleceğine işaret etti.
Fiyatların düşmesi ile satışlarda artış beklediklerini kaydeden Doğan, "Fiyatların yüksek olmasından dolayı insanlar talepte bulunmuyordu. Fiyatların düşmesi ile talebin canlanmasını bekliyoruz. İndirim olan araçlara talep oluştu. Bizlere de başvuranlar oldu. Özellikle yerli otomobillerin fiyatlarında düşüş var. Bunu olumlu buluyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.