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Ekonomi

OSİAD Başkanı Ekinci: Salgın nedeniyle ham madde temininde sıkıntı yaşanıyor

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, ham madde bulma sorununun her sektörde hissedildiğini belirtti.

Cüneyt Kemal Özkök   | 10.03.2021
OSİAD Başkanı Ekinci: Salgın nedeniyle ham madde temininde sıkıntı yaşanıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ham madde temininde sıkıntı yaşandığı belirtti.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele önlemlerinin, çalışma yaşamını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ülkelerin kendi içlerine kapandığını, ham madde bulma sorununun her sektörde hissedildiğini aktaran Ekinci, bazı ana ham maddeler için aylar sonrasına teslimat tarihleri verildiğini ifade etti.

Lojistik fiyatlarının aşırı artmasına rağmen konteyner bulmakta sıkıntı çekildiğine işaret eden Ekinci, "Salgın nedeniyle ham madde temininde sıkıntı yaşanıyor​​​​​​​. Paranız var, malzeme almak istiyorsunuz ancak ham maddeyi bulamıyorsunuz. Ana metallerde birkaç ay sonrasına tarih veriliyor. Üstelik fiyat garantisi yok, navlunla ilgili şartların ne olacağı da belirsiz. Şimdi yaşanacak bir başka sıkıntı, eve kapanma nedeniyle uzun süredir bastırılmış talebin açığa çıkmasıyla ham madde ihtiyacının daha da artmasıdır. Ham madde arzının yetersizliğinden dolayı fiyatların daha da yükselmesi beklenebilir ki bu durum işletmeleri zorlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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