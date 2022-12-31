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Ekonomi

OSBÜK Başkanı Kütükcü: Elektrikteki indirim üretimin motivasyonunu artırır

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, elektrik fiyatlarında sanayi abone grubuna yapılan indirimi olumlu bulduklarını belirterek, bu indirimin üretimin motivasyonunu artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 31.12.2022
OSBÜK Başkanı Kütükcü: Elektrikteki indirim üretimin motivasyonunu artırır

Ankara

Kütükcü, yazılı açıklamasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) sanayi abone grubuna yönelik gerçekleştirdiği indirim kararını değerlendirdi.

Açıklamasında, son dönemde küresel enerji fiyatlarında yaşanan artışların Türk sanayisini de olumsuz etkilediğine işaret eden Kütükcü, EPDK'nin indirim kararını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Kütükcü, "Elektrikteki indirim üretimin motivasyonunu artırır." ifadesini kullandı.

EPDK kararıyla piyasa takas fiyatındaki tavanın 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya çekildiğine dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"Piyasa takas fiyatındaki bu indirimin son kaynak tedarik tarifesine de olumlu yansımasını, böylece organize sanayi bölgelerimizin de bu indirimden pozitif etkilenmesini bekliyoruz. İş dünyası olarak bu indirim kararı için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mustafa Varank’a ve EPDK Başkanı'mız Mustafa Yılmaz’a teşekkür ediyorum."

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