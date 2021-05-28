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Ekonomi

Oruç Reis Araştırma Gemisi için işletme hizmeti alınacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin işletilmesi hizmet alımı "açık ihale" usulüyle ihale edilecek.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 28.05.2021
Oruç Reis Araştırma Gemisi için işletme hizmeti alınacak

İzmir

MTA'nın ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin işletilmesi hizmet alımı ihalesi, 11 Haziran saat 11.00'de MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 20 fiyat avantajı uygulanacak.

İstekliler, tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden veya adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edebilecek.

Teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek isteklilerin, tekliflerinin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.

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