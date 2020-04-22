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Ekonomi

OPEC Başkanı: 2020'nin ikinci yarısında petrol piyasasında toparlanma başlayacak

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Başkanı Muhammed Arkab, 2020'nin ikinci yarısında petrol piyasasında toparlanmanın başlayacağını söyledi.

Ali Semerci   | 22.04.2020
OPEC Başkanı: 2020'nin ikinci yarısında petrol piyasasında toparlanma başlayacak

Cezayir

Cezayir'de düzenlenen bir ekonomi etkinliği sırasında konuşan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, "Petrol üretimindeki düşüş ve çeşitli ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yeri kapatmalarının askıya alınmasıyla 2020'nin ikinci yarısında petrol piyasasında toparlanma başlayacak." dedi.

Petrol piyasasının durumunu gözlemleme hedefiyle OPEC'in istişarelere ve toplantılara devam edeceğini kaydeden Arkab, fiyat düşüşünün Kovid-19'dan kaynaklandığını, durumun geçici olduğunu ve tehlike arz etmediğini dile getirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Mart'ta düzenlenen OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanları toplantısından herhangi bir karar çıkmamıştı. Bunun üzerine Brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar gerilemişti.

Ek üretim kesintisi kararının çıkmaması, küresel piyasada arz fazlasında artış riski oluştururken, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 dünya genelinde ham petrol talebini olumsuz etkiliyor. Her iki durum petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

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