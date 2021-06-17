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Ekonomi

Nijerya'da artan gıda fiyatları geçen yıl 7 milyon kişiyi yoksulluğa itti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan gıda fiyatlarının geçen sene 7 milyon kişiyi yoksulluğa ittiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 17.06.2021
Nijerya'da artan gıda fiyatları geçen yıl 7 milyon kişiyi yoksulluğa itti

Abuja

Dünya Bankası Abuja ofisinden yayımlanan raporda, Nijerya'da ekonominin büyümesi, gıda enflasyonu, artan güvensizlik, işsizlik ve durdurulan reformların engellendiği belirtildi.

Ülkede yükselen enflasyon ve artan gıda fiyatları nedeniyle 2020'de yaklaşık 7 milyon Nijeryalının yoksulluk sınırının altına itildiği kaydedildi.

Raporu hazırlayanlardan Marco Hernandez, yaptığı açıklamada, ülkedeki enflasyonun özellikle gıda fiyatlarındaki artışın, yoksulluğu ve gıda güvensizliğini artırdığını belirtti.

Öte yandan Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 12 Haziran'da yaptığı açıklamada, hükümetin son iki yılda 10,5 milyon Nijeryalıyı yoksulluktan kurtardığını söylemişti.

Buhari, hükümetin ülkede çiftçiler, zanaatkarlar, kadınlar ve küçük ölçekli tüccarlara iş imkanı sağladığını ifade etmişti.

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