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Ekonomi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Türkiye'de ilk "sıfır atık belgesi" alan üniversite olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, çevre alanında önemli çalışmalar yürütüyor.

Harun Reşit YILDIKO  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde atıklar ekonomiye kazandırılıyor Fotoğraf: Harun Reşit Yıldıko/AA

Niğde

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversite bünyesinde kurulan 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Uslu, bugüne kadar yaklaşık 1500 ağacı kurtararak, 86 ton kağıt ve karton, 17 ton plastik, 15 ton cam ve 10 ton metali geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi.

Üniversitenin sıfır atık konusunda Türkiye ve dünyadaki üniversitelere öncü olmaya devam edeceğini belirten Uslu, öğrencilerle bu çerçevedea birçok proje yaptıklarını aktardı.

Uslu, "Öğrencilerimiz bu bilinçle yetişiyor ve onlara bunun eğitimlerini veriyoruz. Öğrencilerimize bu fikri yerleştirdiğimiz için gelecek nesillere de aktarmış oluruz." dedi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü ve Atık Yönetim Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci de üniversitenin atıklarını döngüsel ekonomiye kazandırarak, çevre alanında ön plana çıkan bir üniversite haline geldiğine işaret etti.

Sürdürülebilir kampüs olarak seçilen 11 pilot üniversiteden biri olan üniversitenin daha iyi hale gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Deveci, şöyle konuştu:

"Diğer üniversitelerden farklı olarak hem açık hem de kapalı alanda kompost çalışmalarımızı yapıyoruz. Üniversitelerden çıkan atıkların yüzde 65'i geri dönüşebilir, geriye kalan oran ise organik biyobozunur atıklar. Atıkları kaynağında ayırdığınızda, değerinde ve kıymetinde bir ham maddeye dönüştürmüş oluyorsunuz. Plastik, metal, cam ve kağıt atıklar merkeze geliyor, dönüştürülemeyen atıklar ise enerji üreten bir tesise gidiyor. Atıklarımızı döngüsel ekonomiye kazandırarak yaklaşık 300 bin kilovat enerji tasarrufu sağlıyoruz. Depolama sahalarından ciddi anlamda yer kazanıyoruz."

Deveci, tehlikeli atıkları da dönüşüme kazandırdıklarına dikkati çekerek, 1 ton madeni yağ, 37 kilogram pil, 393 kilogram elektrikli alet, 101 kilogram lamba, 1 ton kartuş ve 2 ton laboratuvar kaynaklı kimyasal atığın lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim edildiğini sözlerine ekledi.

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