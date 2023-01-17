Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,913.94
ETH/USDT
1,584.20
BTC/USDT
21,327.00
BIST 100
5,304.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

New York Fed imalat endeksi Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesinde

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ocakta eksi 32,9 ile Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 17.01.2023
New York Fed imalat endeksi Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesinde

New York

New York Fed'in ocak ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, ocakta 21,7 puan azalarak eksi 32,9'a indi.

Bu dönemde beklentilerin altında gelen ve imalat sektöründeki daralmaya işaret eden verinin, eksi 8,7 değerini alması öngörülüyordu.

Mayıs 2020'den bu yana en kaydedilen en düşük seviyesine gerileyen endeks, aralık ayında 11,2 olarak gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi ocakta 27,5 puan azalışla eksi 31,1 değerine, sevkiyat endeksi de 27,7 puan azalarak eksi 22,4 değerine geriledi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 6,3'ten 8'e çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Bugün etkili adımlar atmazsak üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmayacak
Sapanca Gölü'nde su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle düştü
Danıştay'daki YSK üyeliği seçimi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Benzer haberler

New York Fed imalat endeksi Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesinde

New York Fed imalat endeksi Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesinde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet