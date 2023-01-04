New York borsası, Fed'in toplantı tutanakları öncesi yükselişle açıldı
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi güne yükselişle başladı.
Washington
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 33.165,14 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 3.840,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 artarak 10.467,82 puana çıktı.
Dünya genelinde para politikası ve ekonomik faaliyete ilişkin belirsizlikler sürerken, Amerikan borsasında endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.
Analistler, Fed'in "şahin" adımlarını nerede sonlandıracağına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, Banka'nın bugün açıklanacak son toplantısına ait tutanakların piyasaların odağında olduğunu belirtti.
Tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini aktaran analistler, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Öte yandan, Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in faizleri hedefte tutması gerektiğini, tahminin bunun yüzde 5,4 olması yönünde olduğunu belirtti.
Enflasyonun zirve yapmış olabileceğine dair kanıtların arttığını aktaran Kashkari, Banka'nın faizleri erken indirmekten ve enflasyonu tekrar alevlendirmekten kaçınması gerektiğini kaydetti. Kashkari, enflasyonun zirve yaptığından emin olana kadar en azından gelecek birkaç toplantıda faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.