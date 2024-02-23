Nestle Üst Yöneticisi, Orta Doğu'daki tüketicilerde Batılı markalara "tereddüt" gördüklerini belirtti
Nestle Üst Yöneticisi (CEO) Mark Schneider, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Orta Doğu'daki tüketicilerde Batılı markalara yönelik "tereddüt" gördüklerini ifade etti.
Washington
Schneider, şirketin geçen yıla ilişkin bilançosunun açıklanmasının ardından Orta Doğu'da yaşananların satışlarına etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Nestle Üst Yöneticisi Schneider, "7 Ekim'deki trajik olaylardan sonra Orta Doğu'da ve Asya'daki bazı ülkelerde gördüğümüz şey, küresel ve Batılı markalar söz konusu olduğunda genel olarak tüketici tereddütleri." dedi.
Bunun özellikle şirketlerini hedef almadığını düşündüğünü belirten Schneider, genel olarak küresel bir trend olduğunu ve bölgedeki yerel şirketlerin bundan faydalandığını ifade etti.
Schneider, bu eğilimin şu an için devam ettiğini düşündüğünü, bu yıl işlerin nasıl gelişeceğini göreceklerini aktardı.
Nestle'nin bilançosuna göre, şirketin satışları yüksek gıda fiyatlarının etkisiyle geçen yıl yüzde 1,5 düşerek 93 milyar İsviçre frangına (106,2 milyar dolar) gerilemişti. Analistlerin beklentisi 93,68 milyar İsviçre frangı yönündeydi.
Protesto ve boykotlar şirketlerin bilançolarına yansıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.
ABD'li restoran zincirlerinden McDonald's, Pizza Hut, KFC, kahve zinciri Starbucks ile Avrupa merkezli şirketler Unilever ve Nestle, protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.
Orta Doğu'daki çatışmalar, bu şirketlerin bilançolarına yansımaya başlarken, Starbucks ve McDonald's'ın finansal sonuçları piyasa beklentilerini karşılayamamıştı.
McDonald's'ın geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunda, Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği belirtilirken, Starbucks yöneticileri Gazze'deki savaşın bölgedeki mağazalarında müşteri trafiği ve satışlar üzerinde önemli etkisi olduğunu aktarmıştı.
KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi Yum! Brands'in geliri de geçen yılın son çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında kalmıştı. KFC'nin satışları, bu dönemde Orta Doğu'da yüzde 5 azalırken, Pizza Hut'ın satışları yüzde 3 düşmüştü.
Birleşik Krallık merkezli tüketim malları şirketi Unilever'in Endonezya'daki satışları da "Orta Doğu'daki jeopolitik duruma tepki olarak" çok uluslu şirketlerin markalarının boykot edilmesi nedeniyle dördüncü çeyrekte azalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.